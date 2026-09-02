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9月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌784點，收46164.72點。9月電子期收2926.55點，下跌78.45點，正價差5.79點；9月金融期收3410.60點，上漲17.20點，正價差3.67點。
9月電子期以2926.55點作收，下跌78.45點，成交132口。
電子現貨以2920.76點作收，下跌61.57點；9月電子期貨與現貨相較，正價差5.79點。
9月金融期以3410.60點作收，上漲17.20點，成交268口。10月金融期以3419點作收，上漲12.40點，成交1口。
金融現貨以3406.93點作收，上漲15.35點；9月金融期貨與現貨相較，正價差3.67點。實際收盤價以期交所公告為準。
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