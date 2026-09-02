9月電子期跌 金融期漲

「2026 國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日正式開展，吸引全球矚目，昨日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰；富世達雖漲多回檔，但後市仍看俏。

2026-09-02 00:22