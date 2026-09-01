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台指期夜盤由紅翻黑！ 上半場跌破47K大關

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤由紅翻黑跌破47K大關。聯合報系資料照。
台指期夜盤由紅翻黑跌破47K大關。聯合報系資料照。

台指期夜盤1日以47,201點開平盤，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點40分，台指期夜盤暫報46,748點、跌453點、跌幅0.9%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達47,343點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,703點，高低點震盪640點，跌破47K大關，持續於46,700點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，台股9月首個交易日展開強勢攻勢後，獲利了結賣壓暫時湧現；值得注意的是，聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）深化合作，加上輝達擬投資聯發科35億美元海外可轉換公司債（ECB），激勵聯發科開盤即攻上漲停，帶動電子權值股與高價股同步走強，推升多方氣勢。後續可持續關注成交量能否重新放大以確認攻勢延續性，並留意記憶體、玻纖布等強勢族群獲利了結後的量價變化。

法人分析，台股進入高檔後，市場焦點將逐步由AI題材轉向企業獲利延續性。目前台股本益比（PE）約21.1倍、股價淨值比（PB）約4.14倍，均高於歷史平均水準，評價進一步擴張的空間有限。若指數後續續攻5萬點，關鍵仍在於企業獲利上修及財報表現的持續驗證。

展望9月，法人預估台股區間落在42,000至48,000點，高檔震盪加劇、個股分化也將更為明顯。投資主軸仍以AI、HPC為核心，但選股重點可聚焦於具實質獲利貢獻的供應鏈，包括先進製程、ASIC、PCB／ABF、散熱、電源、記憶體及特化等族群；同時搭配部分低基期修復及高殖利率標的，以降低高估值環境下的波動風險。

台指期 夜盤

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創見、威剛 四檔有看頭

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隨全球製造業庫存調整步入尾聲，塑化產業供需結構逐步改善。台塑集團旗下指標大廠南亞（1303）、台化受惠利基型產品拉貨動能增溫及轉投資效益發酵，後市營運展望轉趨樂觀，吸引買盤聚焦。

全民權證／穩懋 兩檔錢景亮

穩懋（3105）近來股價大漲小回，主要因美國政府正起草一項禁止中國大陸新型光纖收發器出貨至美國的禁令，市場預期穩懋將成為新禁令的主要受惠者之一，因此吸引買盤追捧，激勵股價表現亮眼。

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裕民（2606）主力船型Capesize及Panamax運價分別較7月初上漲39.2%、5.3%。法人表示，聖嬰現象預期於秋冬增強、運價可望較預期更高，且持續更久，散裝供需利大於弊，上修裕民今年獲利幅度32.6%。

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受惠全球雲端服務供應商擴大資本支出，雲端伺服器大廠緯穎（6669）營運動能持續發燙。AI伺服器與客製化晶片專案出貨暢旺，加上液冷散熱技術滲透率提升，法人看好高階伺服器比重增加將持續優化產品組合，中長期成長趨勢明確。

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