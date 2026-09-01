台指期夜盤由紅翻黑！ 上半場跌破47K大關

台指期夜盤1日以47,201點開平盤，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點40分，台指期夜盤暫報46,748點、跌453點、跌幅0.9%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達47,343點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,703點，高低點震盪640點，跌破47K大關，持續於46,700點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，台股9月首個交易日展開強勢攻勢後，獲利了結賣壓暫時湧現；值得注意的是，聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）深化合作，加上輝達擬投資聯發科35億美元海外可轉換公司債（ECB），激勵聯發科開盤即攻上漲停，帶動電子權值股與高價股同步走強，推升多方氣勢。後續可持續關注成交量能否重新放大以確認攻勢延續性，並留意記憶體、玻纖布等強勢族群獲利了結後的量價變化。

法人分析，台股進入高檔後，市場焦點將逐步由AI題材轉向企業獲利延續性。目前台股本益比（PE）約21.1倍、股價淨值比（PB）約4.14倍，均高於歷史平均水準，評價進一步擴張的空間有限。若指數後續續攻5萬點，關鍵仍在於企業獲利上修及財報表現的持續驗證。

展望9月，法人預估台股區間落在42,000至48,000點，高檔震盪加劇、個股分化也將更為明顯。投資主軸仍以AI、HPC為核心，但選股重點可聚焦於具實質獲利貢獻的供應鏈，包括先進製程、ASIC、PCB／ABF、散熱、電源、記憶體及特化等族群；同時搭配部分低基期修復及高殖利率標的，以降低高估值環境下的波動風險。