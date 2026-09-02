全民權證／台積 選價內外5%

台積電（2330）昨（1）日股價開高走高，上漲35元、收2,440元，漲幅1.4%。由於AI需求持續增溫，加上外資按讚，預期股價將持續走多，後市欲小不易。

外資美銀在最新釋出的台積電個股報告中指出，隨AI訓練朝向多模態發展，大型語言模型算力每年成長達五倍，加上受AI代理與推理需求帶動，Token消耗量自2022年來已成長約500倍，至2030年還將再大幅成長24倍。

由於強勁的AI需求撐腰，美銀鑑於台積電強大的技術領先地位及持續延長的AI能見度，估值相當具吸引力，因此建議「買進」，目標價3,100元。權證發行商建議，看好台積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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