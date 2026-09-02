全民權證／宜鼎 二檔有潛利

宜鼎（5289）第2季營收季增70.2%，營收區域分布為台灣27%、歐洲13%、美洲20%、中國大陸16%、亞洲22%，由於持有大量庫存和高附加價值的產品出貨增加，毛利率達65%，季增5.9個百分點，單季每股純益（EPS）為108.93元。

法人分析，宜鼎從工控升級為AI基礎建設的供應商，CSP與資料中心算力擴張，及Physical AI與機器人對低延遲、高頻寬運算的需求，使相關產品呈指數型增長，並專注工控、AI伺服器及邊緣AI解決方案等產品，隨記憶體價格上漲及產品組合優化，毛利率大幅上升，市場預估今年EPS為339.6元。

權證發行商建議，看好宜鼎後市股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期120天以上的商品靈活操作。（凱基證券提供）

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