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雙鴻利多 權證聚焦長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI產業的榮景至少可以維持到2028年，並帶動散熱需求持續暢旺；尤其是ASIC估計未來幾年內成長速度非常快，雙鴻（3324）正逐漸降低消費性電子相關比重，轉向提高AI伺服器相關業務，備受關注。

雙鴻第2季營收87億元，季增2%、年增64%，伺服器營收比重從76%提升至78%，水冷產品比重維持55%。xAI 大幅上修下半年GB300訂單，預期受惠者為Supermicro及緯創，雙鴻為Supermicro主要水冷板及分歧管供應商之一，7月營收達37.7億元，月增39%、年增117%，主因受到6月出貨訂單遞延至第3季度認列，加上Supermicro GB300訂單提升，帶動水冷產品出貨增溫。

隨著NVIDIA Vera Rubin平台水冷解決方案，以及ASIC伺服器客戶陸續導入液冷架構，CDU（冷卻液分配單元）、水冷板、DIMM Cold Plate等高附加價值產品將於下半年進一步放量，可望持續推升營收與獲利，全年營運將呈現逐季成長。

法人看好水冷產品的大趨勢，預期水冷板的運用範圍將會持續提升，儘管短期規格提升有限，但未來仍有新產品將會亮相，正向看待水冷供應商。

雙鴻持續推出水冷新品，水冷營收比重持續提升；法人推估，若雙鴻下半年ASIC專案開始量產出貨，全年度營收增幅有望超過七成，第3季營收有望季增二成。

權證發行商建議，若看好雙鴻後市股價表現，可挑選價內外10%以內、有效天期100天以上的商品介入，以小金搏大利，但宜靈活操作並善設停利停損。

雙鴻 緯創 伺服器

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