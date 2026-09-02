穩懋、富世達 權證四檔威風

「2026 國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日正式開展，吸引全球矚目，昨日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰；富世達雖漲多回檔，但後市仍看俏。

向來具有半導體產業風向球的「2026 SEMICON Taiwan」，今年以「共構未來（Transform Tomorrow）」為主軸，預計吸引超過10萬名國內外參與者與會。今年新增量子科技等專區，成為吸睛焦點。

穩懋今年將於半導體展中大秀肌肉，特別是0.1微米的GaN-on-SiC HEMT先進製程，搶攻次世代衛星通訊商機；也針對AI資料中心推出涵蓋短距到長距的光通訊解決方案，包括VCSEL、CW Laser、EML及磷化銦光子積體電路等。

法人預估穩懋今年每股純益（EPS）將由去年的4元大增至7.5 元，2027年還將再增加至7.82元，增幅達4.2%。基於獲利持續成長，法人建議「買進」穩懋，目標價上看600元水準。

富世達雖未在今年的半導體展中設有展位，但將於3日受花旗證券之邀參加「半導體之旅」行程。法人指出，富世達下半年伺服器成長動能將由輝達GB300既有出貨基礎，逐步延伸至Vera Rubin與ASIC等新平台。

展望2027年，法人指出，富世達QD仍將受惠AI伺服器液冷滲透率提升與新平台放量。其中，Vera Rubin可望逐步取代GB系列成為主要成長動能，ASIC水冷需求也將提供另一項關鍵的成長來源。

權證發行商建議，看好穩懋、富世達等「半導體展概念股」後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日三個月以上的相關認購權證進行布局。