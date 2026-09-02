聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋、富世達 權證四檔威風

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

「2026 國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日正式開展，吸引全球矚目，昨日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰；富世達雖漲多回檔，但後市仍看俏。

向來具有半導體產業風向球的「2026 SEMICON Taiwan」，今年以「共構未來（Transform Tomorrow）」為主軸，預計吸引超過10萬名國內外參與者與會。今年新增量子科技等專區，成為吸睛焦點。

穩懋今年將於半導體展中大秀肌肉，特別是0.1微米的GaN-on-SiC HEMT先進製程，搶攻次世代衛星通訊商機；也針對AI資料中心推出涵蓋短距到長距的光通訊解決方案，包括VCSEL、CW Laser、EML及磷化銦光子積體電路等。

法人預估穩懋今年每股純益（EPS）將由去年的4元大增至7.5 元，2027年還將再增加至7.82元，增幅達4.2%。基於獲利持續成長，法人建議「買進」穩懋，目標價上看600元水準。

富世達雖未在今年的半導體展中設有展位，但將於3日受花旗證券之邀參加「半導體之旅」行程。法人指出，富世達下半年伺服器成長動能將由輝達GB300既有出貨基礎，逐步延伸至Vera Rubin與ASIC等新平台。

展望2027年，法人指出，富世達QD仍將受惠AI伺服器液冷滲透率提升與新平台放量。其中，Vera Rubin可望逐步取代GB系列成為主要成長動能，ASIC水冷需求也將提供另一項關鍵的成長來源。

權證發行商建議，看好穩懋、富世達等「半導體展概念股」後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日三個月以上的相關認購權證進行布局。

富世達 穩懋 漲停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON引爆押寶潮！ 這檔半導體股大秀肌肉亮燈漲停

7月獲利維持高檔 法人預期富世達第3季有超標空間

全民權證／穩懋 兩檔錢景亮

台玻、富喬 四檔題材夯

相關新聞

聯電、聯發科 權證認購悍

「2026國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日登場，台股在AI供應鏈具備完整體系，除半導體產業持續受惠外，後續相關製程包括ASIC、光通訊、散熱等族群受矚目。由於近日台股波動大，可挑選「國際半導展概念股」相關權證操作，擴大獲利空間。

穩懋、富世達 權證四檔威風

「2026 國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日正式開展，吸引全球矚目，昨日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰；富世達雖漲多回檔，但後市仍看俏。

雙鴻利多 權證聚焦長天期

AI產業的榮景至少可以維持到2028年，並帶動散熱需求持續暢旺；尤其是ASIC估計未來幾年內成長速度非常快，雙鴻（3324）正逐漸降低消費性電子相關比重，轉向提高AI伺服器相關業務，備受關注。

全民權證／宜鼎 二檔有潛利

宜鼎（5289）第2季營收季增70.2%，營收區域分布為台灣27%、歐洲13%、美洲20%、中國大陸16%、亞洲22%，由於持有大量庫存和高附加價值的產品出貨增加，毛利率達65%，季增5.9個百分點，單季每股純益（EPS）為108.93元。

全民權證／台積 選價內外5%

台積電（2330）昨（1）日股價開高走高，上漲35元、收2,440元，漲幅1.4%。由於AI需求持續增溫，加上外資按讚，預期股價將持續走多，後市欲小不易。

全民權證／志聖 瞄準逾120天

志聖（2467）主要提供高精度生產與智慧製程設備，隨AI與高效能運算需求發展，近年積極切入半導體先進封裝製程，持續受惠台積電CoWoS月產能提升，營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。