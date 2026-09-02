聯電、聯發科 權證認購悍

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
聯電。 路透
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「2026國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日登場，台股在AI供應鏈具備完整體系，除半導體產業持續受惠外，後續相關製程包括ASIC、光通訊、散熱等族群受矚目。由於近日台股波動大，可挑選「國際半導展概念股」相關權證操作，擴大獲利空間。

在AI發展過程中，半導體扮演關鍵角色，2026國際半導體展今（2）日開展，半導體產業相關個股蓄勢待發，也可望帶動後續製程相關的ASIC、光通訊、散熱等族群走強，包括聯電（2303）、聯發科等相關認購權證可伺機布局。

法人指出，聯電將2026年資本支出由原先15億美元上調至20億美元，主要用於新加坡12i P4及台南12A P7／8擴充產能。其中，新加坡P4廠無塵室主要為矽光子產能擴充預作準備，營運後市可期。

法人認為聯電受惠AI與非AI需求同步推動，整體訂價環境將更具支撐，預期今年訂價表現優於原先預期，2027年更可望有更具意義的價格上漲。法人預估，聯電2027年營收年增22.8%，每股純益（EPS）上修至7.33元，優於原估的5.87元。

聯發科方面，法人分析，聯發科再度上修AI ASIC市場規模，預估2027年市場規模將達800億美元，高於原估的700~800億美元區間；同時也將聯發科2027年AI ASIC市占率預估由原先10~15%上修至15~20%。

此外，法人上修聯發科今年AI ASIC營收貢獻至20億美元以上，主要考量其在晶圓供應及載板取得方面狀況優異，維持2026年AI ASIC出貨量達60萬顆以上，營收貢獻逾20億美元的預估。

展望2027年，該款AI ASIC出貨量進一步上修至320萬~350萬顆，高於原估的300萬顆。此外，CSP客戶下一代晶片的聯發科SPEC已完成客製，預計2028年第1季量產。由於下一代產品DIE SIZE更大、ASP更高，有望自2028年起進一步挹注營收。

權證發行商建議，看好聯電、聯發科等「國際半導體展概念股」後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、有效天期超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

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穩懋、富世達 權證四檔威風

「2026 國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日正式開展，吸引全球矚目，昨日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰；富世達雖漲多回檔，但後市仍看俏。

雙鴻利多 權證聚焦長天期

AI產業的榮景至少可以維持到2028年，並帶動散熱需求持續暢旺；尤其是ASIC估計未來幾年內成長速度非常快，雙鴻（3324）正逐漸降低消費性電子相關比重，轉向提高AI伺服器相關業務，備受關注。

全民權證／宜鼎 二檔有潛利

宜鼎（5289）第2季營收季增70.2%，營收區域分布為台灣27%、歐洲13%、美洲20%、中國大陸16%、亞洲22%，由於持有大量庫存和高附加價值的產品出貨增加，毛利率達65%，季增5.9個百分點，單季每股純益（EPS）為108.93元。

全民權證／台積 選價內外5%

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全民權證／志聖 瞄準逾120天

志聖（2467）主要提供高精度生產與智慧製程設備，隨AI與高效能運算需求發展，近年積極切入半導體先進封裝製程，持續受惠台積電CoWoS月產能提升，營運可期。

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