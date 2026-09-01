期貨商論壇／台化期 伺機操作

台化（1326）近日漲勢強勁，現貨積極挑戰前高，且外資連續數個交易日積極敲進，可見法人資金回流傳產塑化權值股，可留意台化期伺機操作。台化7月營收達312.6億元，繳出月增13%、年增34.2%的年月雙增佳績；隨著8月高溫假期結束，9月傳統旺季備料需求啟動，營運展望樂觀。

凱基期貨分析，近期中東戰火再度升溫，帶動國際原油期貨價格強烈飆漲，布蘭特原油突破每桶90美元整數關卡。在能源報價強彈與地緣風險溢價激勵下，原先承壓的塑化族群重獲資金青睞，成為盤面抗跌領漲焦點。

台化積極推進高值化與半導體材料布局，攜手機光科技投入PI單體、鈣鈦礦與光阻原料，並於林口實驗室開發碳化矽產品切入第三代半導體，目標三年內高值化營收占比達30%。同時，轉投資台塑化受惠煉油利差亮麗，南亞與南亞科亦進補收益。除短期油價利多與旺季需求外，產業供給端結構性轉變也為台化帶來長線轉機。同業台苯宣布自10月1日起永久關停年產35萬噸的林園苯乙烯（SM）廠，台化迅速與台苯及國內下游客戶洽商以承接市場轉單缺口。整體開動率自低檔大幅回升至約七成水準。（凱基期貨提供）

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