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期貨商論壇／原油期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期原油期貨走勢明顯轉強，布蘭特原油重返每桶90美元關卡，西德州原油也同步走高；建議透過原油期貨進行雙向避險，亦可運用台股原油相關ETF靈活布局，如期元大S&P石油（00642U）或期街口S&P布蘭特正2，並依市場方向嚴控部位風險。

永豐期貨分析，本波反彈由供給面消息主導，美國總統川普8月28日宣布與委內瑞拉達成石油協議，美方將取得委國逾650億桶已探明儲量的多數控制權，並規劃透過合資模式擴大當地油田開發，藉此補充美國戰略儲備、緩解國內汽油價格壓力。

市場解讀此舉為美方在中東供應風險升溫之際，預先布局的替代供給來源，惟油田基礎設施老舊，短期難以實質增加市場供給，對現貨油價的支撐效果仍待觀察。與此同時，中東地緣風險並未降溫，市場對主要運輸通道受阻的疑慮尚未解除。從技術面觀察，油價短線快速拉升後已逼近前波高點附近，追價力道能否延續有待後續量能驗證，若消息面未進一步發酵，不排除出現獲利了結的整理走勢。展望後市，可持續關注委內瑞拉協議進度、荷莫茲海峽通行狀況，以及OPEC+後續產量決策。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

原油 布局 布蘭特原油

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