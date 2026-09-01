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台指期 外資大砍空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（1）日同步收漲，集中市場加權指數漲820點，收46,948點；台指期更大漲1,232點至47,209點，正價差達260.28點，外資淨空單更大減4,264口。期貨商表示目前指數穩守各均線之上，且短、中、長期均線維持多頭排列，多方架構明確，顯示多頭氣勢仍強，短線即使震盪整理，後續仍有機會再度向上攻堅。

在電子權值股領軍下，台指期昨日呈現開高走高格局，創下波段反彈新高，終場大漲1,232點，以長紅K棒作收，幾乎收在當日最高點。

值得注意的是，最大焦點集中在AI伺服器與網通、光通訊供應鏈。緯創（3231）與聯發科雙雙強攻近漲停，光通訊族群更是全面噴出，IET-KY、全新分別亮燈漲停或近漲停；散熱指標雙鴻漲停鎖死，成為推升指數的核心引擎。

期貨分析師提醒，台指期近期可能出現震盪，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

籌碼面部分，三大法人買超561.39億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,814口至3,669口，其中外資淨空單減少4,264口至78,706口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,466口至10,257口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W1買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在46,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.1。VIX指數上升0.46至24.91。外資台指期買權淨金額-4億元；賣權淨金額0.34億元。

綜合台新、永豐期貨表示，台股9月首個交易日展開強勢攻勢，受惠聯發科與輝達深化合作，加上輝達擬投資聯發科35億美元海外可轉換公司債（ECB），激勵聯發科開盤即攻上漲停，帶動電子權值股與高價股同步走強。後續可持續關注成交量能否重新放大以確認攻勢延續性，並留意記憶體、玻纖布等強勢族群獲利了結後的量價變化。

台指期 外資 緯創

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