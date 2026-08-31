台指期夜盤由黑翻紅！上半場衝上46K大關

台指期夜盤31日以46,126點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點40分，台指期夜盤報46,063點、漲86點、漲幅0.1%。剛開盤多空雙方較勁激烈，空頭賣壓再起最低暫達45,905點，隨後最高達46,186點，高低點震盪281點，暫時站上46K大關，並持續於附近震盪。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國聯準會貨幣政策態度再度轉趨鷹派，加上AI晶片族群財報公布後出現高檔獲利了結賣壓，國際科技股投資氣氛轉趨謹慎。

曹富凱指出，台股近期漲幅已大，在美債殖利率重新走高及科技股估值修正的雙重壓力下，短線震盪幅度恐進一步擴大，半導體與AI供應鏈將成為觀察盤勢強弱的重要指標。

另外，綜合永豐、台新期貨也表示，聯準會（Fed）主席華許在年會重申2%通膨目標不會鬆動，並表示若無法確認通膨正以足夠速度回落至目標，Fed仍有更多工作要做。市場隨即提高9月升息押注，帶動短天期美債殖利率明顯跳升；高估值科技股與AI晶片股遭遇獲利了結賣壓。

台指期方面，後續若能守穩關鍵支撐，並搭配權值股止穩，而急跌後的跌幅收斂有機會轉為高檔震盪整理；反之，若再度跌破46,000點，且成交量維持高檔，則須留意賣壓重新擴大，指數恐進一步回測低點。

另外，留意近期漲跌家數若呈現明顯失衡，反映個股結構性修正尚未完全結束，資金正從過熱的載板、被動元件與封測等族群，轉向塑化與金融等相對抗跌的族群避險。