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台指期夜盤由黑翻紅！上半場衝上46K大關

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤31日以46,126點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點40分，台指期夜盤報46,063點、漲86點、漲幅0.1%。記者曾吉松／攝影
台指期夜盤31日以46,126點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點40分，台指期夜盤報46,063點、漲86點、漲幅0.1%。記者曾吉松／攝影

台指期夜盤31日以46,126點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點40分，台指期夜盤報46,063點、漲86點、漲幅0.1%。剛開盤多空雙方較勁激烈，空頭賣壓再起最低暫達45,905點，隨後最高達46,186點，高低點震盪281點，暫時站上46K大關，並持續於附近震盪。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國聯準會貨幣政策態度再度轉趨鷹派，加上AI晶片族群財報公布後出現高檔獲利了結賣壓，國際科技股投資氣氛轉趨謹慎。

曹富凱指出，台股近期漲幅已大，在美債殖利率重新走高及科技股估值修正的雙重壓力下，短線震盪幅度恐進一步擴大，半導體與AI供應鏈將成為觀察盤勢強弱的重要指標。

另外，綜合永豐、台新期貨也表示，聯準會（Fed）主席華許在年會重申2%通膨目標不會鬆動，並表示若無法確認通膨正以足夠速度回落至目標，Fed仍有更多工作要做。市場隨即提高9月升息押注，帶動短天期美債殖利率明顯跳升；高估值科技股與AI晶片股遭遇獲利了結賣壓。

台指期方面，後續若能守穩關鍵支撐，並搭配權值股止穩，而急跌後的跌幅收斂有機會轉為高檔震盪整理；反之，若再度跌破46,000點，且成交量維持高檔，則須留意賣壓重新擴大，指數恐進一步回測低點。

另外，留意近期漲跌家數若呈現明顯失衡，反映個股結構性修正尚未完全結束，資金正從過熱的載板、被動元件與封測等族群，轉向塑化與金融等相對抗跌的族群避險。

台指期 夜盤 漲幅 科技股

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台指期 短線震盪再攻

台股上周五（28日）震盪盤堅，終場指數收在46,331點，上漲356點；台指期則上漲293點、收46,357點，正價差為25.55點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

黃金期 多頭格局

黃金價格近期強勢上漲，在美國初請失業金人數低於市場預期後，一度逼近每盎司4,600美元。此前金價在4,000美元附近盤整近兩個月，8月強勢反轉，回到5月區間，而推動金價反彈的核心因素，來自全球債券市場的重新定價。

環球晶期 有潛利

環球晶（6488）為全球主要半導體矽晶圓供應商，同時布局SOI、GaN、SiC及矽光子等高附加價值產品。隨AI、高速運算、先進封裝及新世代通訊需求成長，公司透過全球化產能布局及產品組合優化，強化在半導體材料市場的競爭力。

台玻、富喬 四檔題材夯

台股28日上漲356點，收在46,331點，朝前波高點邁進，盤面題材股積極表態，台玻（1802）、富喬等受惠中國銅箔基板龍頭建滔發出漲價通知，帶動相關族群有望受惠。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

漢唐、亞翔 挑逾100天

台積電擴產與減碳雙軌並進，綠色廠務工程商機持續升溫。隨新建晶圓廠全面導入節能設計，既有廠區也加速進行空調、冷卻水、排氣、機台待機及資源循環改造，半導體廠務投資將由擴充產能，進一步延伸至能源效率與碳製造。市場看好漢唐（2404）、亞翔等廠務工程業者均有機會受惠。

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