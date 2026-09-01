全民權證／穩懋 兩檔錢景亮

穩懋（3105）近來股價大漲小回，主要因美國政府正起草一項禁止中國大陸新型光纖收發器出貨至美國的禁令，市場預期穩懋將成為新禁令的主要受惠者之一，因此吸引買盤追捧，激勵股價表現亮眼。

法人指出，為保護美國當地的相關AI基礎設施，美國政府擬頒布禁令禁止大陸新型光纖收發器出貨至美國。由於穩懋PIN等光通訊訂單多數來自美國客戶，預估將成為主要受惠者，吸引追捧買盤不斷加持。

法人估穩懋2026年每股純益將由去年的4元大增至7.5元，因獲利動能強勁，評等為「買進」。權證發行商建議，看好穩懋後市表現的投資人，可選價內外10%、距到期日逾三個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。