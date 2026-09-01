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創見、威剛 四檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

記憶體族群仍是盤面人氣焦點，除產業龍頭指標股之外，創見（2451）與威剛也獲多頭買盤青睞。權證發行商表示，可趁震盪時，挑偏價外且120天期以上的相關認購權證操作。

創見自結7月營收51.95億元，月增3%，年增308%；累計今年前七月營收376.4億元，年增402.68%。AI相關高階記憶體需求攀升，上游供應持續緊縮情況下，傳統記憶體產能受到排擠，DRAM與NAND Flash市場需求維持穩健。

第3季成長動能來自ASP持續提升及網通、CSP及新增客戶拉貨需求。在客戶端需求方面，成長較多來自網通、CSP客戶等需求暢旺，另有新客戶加入。毛利較高的工控產品營收第2季占比已接近七成，預計持續提升，整體獲利有望維持向上趨勢。

記憶體供應仍吃緊，2026年及2027年記憶體產業仍由AI需求驅動的結構性賣方市場。DRAM與NAND Flash供給極度緊繃，整體市場共識皆明確預期2027年DRAM缺口將進一步擴大。記憶體價格已處高檔，上游仍持續調漲，法人對下半年獲利看法維持正向。

威剛7月營收攀高至183.8億元，創下歷史新高，月增25.4%，較去年同期增加331.3%，連續五個月營收創歷史新高；前七月營收826.5億元，年增206.7%。第3季客戶拉貨力道持續增溫，個人電腦、工控及企業應用客戶需求維持穩健成長，通路庫存也回歸健康水位，備貨需求穩步回升。

第3季DRAM合約價格將漲逾20%，儲存型快閃記憶體漲幅將達35%至40%。在市場需求、價格走升與公司貨源穩定下，法人預期威剛第3季營運業績將優於第2季水準，將續創歷史新高。

威剛 創見 DRAM

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