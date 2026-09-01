全民權證／裕民 挑逾四個月

裕民（2606）主力船型Capesize及Panamax運價分別較7月初上漲39.2%、5.3%。法人表示，聖嬰現象預期於秋冬增強、運價可望較預期更高，且持續更久，散裝供需利大於弊，上修裕民今年獲利幅度32.6%。

散裝航運今年獲利持續上修，除4月爆發並延續至今的中東衝突外，澳洲及北巴西異常乾旱，不利第4季穀物收成；2027年穀物收成可能受聖嬰影響，各國提前備庫存。自國家海洋暨大氣總署於6月確認聖嬰現象以來，2027年Capesize運價期貨均價已由26,800美元上漲至32,525美元，漲幅21.4%，法人預期散裝運輸供需緊俏及高運價可維持至年底。

看好裕民後市表現的投資人，可利用價內外5%內、可操作天期120天以上的權證介入。（凱基證券提供）

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