聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／裕民 挑逾四個月
裕民（2606）主力船型Capesize及Panamax運價分別較7月初上漲39.2%、5.3%。法人表示，聖嬰現象預期於秋冬增強、運價可望較預期更高，且持續更久，散裝供需利大於弊，上修裕民今年獲利幅度32.6%。
散裝航運今年獲利持續上修，除4月爆發並延續至今的中東衝突外，澳洲及北巴西異常乾旱，不利第4季穀物收成；2027年穀物收成可能受聖嬰影響，各國提前備庫存。自國家海洋暨大氣總署於6月確認聖嬰現象以來，2027年Capesize運價期貨均價已由26,800美元上漲至32,525美元，漲幅21.4%，法人預期散裝運輸供需緊俏及高運價可維持至年底。
看好裕民後市表現的投資人，可利用價內外5%內、可操作天期120天以上的權證介入。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。