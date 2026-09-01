南亞、台化 選逾三個月

隨全球製造業庫存調整步入尾聲，塑化產業供需結構逐步改善。台塑集團旗下指標大廠南亞（1303）、台化受惠利基型產品拉貨動能增溫及轉投資效益發酵，後市營運展望轉趨樂觀，吸引買盤聚焦。

在產業基本面方面，南亞受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）帶動高階銅箔基板（CCL）、環氧樹脂等電子材料拉貨強勁，加上轉投資收益挹注，營運結構持續優化；台化則在芳香烴等高附加價值產品需求回溫、下游聚酯開工率維持穩定的帶動下，產品利差逐步擴大，營運走出谷底回升的修復行情。法人指出，隨著傳統旺季報價支撐，兩大廠下半年營運有望繳出優於上半年的成績單。

反映基本面好轉，南亞股價昨（31）日創歷史新高，收漲停價242.5元，台化近期股價展現強勁抗跌力道，技術面呈多頭排列與底部墊高型態，成交量能同步放大。法人與主力資金逐步回流，帶動股價展開波段反彈走勢。

展望後市，石化業正面臨全球產能重整與綠色轉型浪潮。法人分析，南亞、台化持續降低一般大宗泛用塑膠比重，將資源轉向半導體先進封裝材料、車用電子等高附加價值領域，有助於平抑景氣循環波動並拉升毛利。

此外，隨終端供應鏈庫存健康化與節能減碳趨勢推動，具技術門檻與整合成本優勢的利基型產線將成獲利主力，為兩大廠中長期營運動能奠定具韌性的基礎。

專家建議，若看好南亞、台化後續補漲行情，除現貨布局外，可鎖定價外20％至價內10%、剩餘天數逾90天的認購權證參與行情。