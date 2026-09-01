聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／緯穎 押價內外10%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

受惠全球雲端服務供應商擴大資本支出，雲端伺服器大廠緯穎（6669）營運動能持續發燙。AI伺服器與客製化晶片專案出貨暢旺，加上液冷散熱技術滲透率提升，法人看好高階伺服器比重增加將持續優化產品組合，中長期成長趨勢明確。

緯穎股價在基本面支撐與法人買盤挹注下，上周漲勢凌勵，昨（31）日在大盤回檔時展現抗跌力道，均線架構維持偏多整理格局。法人指出，隨著下半年專案陸續放量，營運具向上空間，市場多頭氛圍濃厚。

權證發行商建議，看好緯穎後市發展的投資人，因高價股現貨資金門檻較高，券商建議善用相關認購權證切入，並鎖定價內外10％內、剩餘天數90天以上標的參與行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

緯穎 伺服器 權證

延伸閱讀

京元電 兩檔發光

華新 瞄準價外15%

穩懋 選逾六個月

台玻、富喬 四檔題材夯

相關新聞

創見、威剛 四檔有看頭

記憶體族群仍是盤面人氣焦點，除產業龍頭指標股之外，創見（2451）與威剛也獲多頭買盤青睞。權證發行商表示，可趁震盪時，挑偏價外且120天期以上的相關認購權證操作。

南亞、台化 選逾三個月

隨全球製造業庫存調整步入尾聲，塑化產業供需結構逐步改善。台塑集團旗下指標大廠南亞（1303）、台化受惠利基型產品拉貨動能增溫及轉投資效益發酵，後市營運展望轉趨樂觀，吸引買盤聚焦。

全民權證／穩懋 兩檔錢景亮

穩懋（3105）近來股價大漲小回，主要因美國政府正起草一項禁止中國大陸新型光纖收發器出貨至美國的禁令，市場預期穩懋將成為新禁令的主要受惠者之一，因此吸引買盤追捧，激勵股價表現亮眼。

全民權證／裕民 挑逾四個月

裕民（2606）主力船型Capesize及Panamax運價分別較7月初上漲39.2%、5.3%。法人表示，聖嬰現象預期於秋冬增強、運價可望較預期更高，且持續更久，散裝供需利大於弊，上修裕民今年獲利幅度32.6%。

全民權證／緯穎 押價內外10%

受惠全球雲端服務供應商擴大資本支出，雲端伺服器大廠緯穎（6669）營運動能持續發燙。AI伺服器與客製化晶片專案出貨暢旺，加上液冷散熱技術滲透率提升，法人看好高階伺服器比重增加將持續優化產品組合，中長期成長趨勢明確。

最牛一輪／群聯有戲 凱基61搶鏡

群聯（8299）在NAND Flash價格呈現漲幅飽和狀態（價格仍持續上漲，但漲幅縮小）之下，仍持續受惠漲價效應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。