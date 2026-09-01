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全民權證／緯穎 押價內外10%
受惠全球雲端服務供應商擴大資本支出，雲端伺服器大廠緯穎（6669）營運動能持續發燙。AI伺服器與客製化晶片專案出貨暢旺，加上液冷散熱技術滲透率提升，法人看好高階伺服器比重增加將持續優化產品組合，中長期成長趨勢明確。
緯穎股價在基本面支撐與法人買盤挹注下，上周漲勢凌勵，昨（31）日在大盤回檔時展現抗跌力道，均線架構維持偏多整理格局。法人指出，隨著下半年專案陸續放量，營運具向上空間，市場多頭氛圍濃厚。
權證發行商建議，看好緯穎後市發展的投資人，因高價股現貨資金門檻較高，券商建議善用相關認購權證切入，並鎖定價內外10％內、剩餘天數90天以上標的參與行情。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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