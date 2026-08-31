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期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

黃金市場近期強勢，現貨黃金一度突破每英兩4,600美元，改寫三個月新高，但聯準會主席華許「放鷹」，加上近日波灣緊張情勢再起，國際金價出現震盪，近期可利用黃金期貨靈活操作。

統一期貨分析，先前一波漲勢的關鍵催化劑，是美國財政部宣布擴大長天期公債回購規模，壓低長端殖利率，降低持有黃金的機會成本，同時市場對美國債務突破40兆美元的疑慮，也推升避險買盤。

儘管聯準會7月會議紀要偏鷹，但市場更聚焦財政政策對長端利率的直接壓制效果。黃金目前走勢高度依賴資金成本與財政議題，而非單純避險需求。

雖然金價因7月PCE通膨數據略高於預期，美債殖利率回升，金價小幅回檔。雖短線超買需震盪消化，但中長線多頭結構未變。若後續通膨降溫或聯準會改為釋放降息訊號，加上各國央行維持黃金買超，則金價偏多趨勢或可延續。

如想交易黃金期貨，可透過台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，所需原始保證金分別為560美元、新台幣2.2萬元。透過期貨市場，投資人可靈活調整部位，以掌握金價趨勢。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 聯準會 金價

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