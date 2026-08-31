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期貨商論壇／台指期 當心波動

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台股中長期仍有AI需求及企業獲利成長支撐，但短線市場焦點已由企業獲利重新轉向利率與估值，後續除觀察美國就業與通膨數據外，更需留意美債殖利率走勢，可伺機利用台指期操作。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國聯準會貨幣政策態度再度轉趨鷹派，加上AI晶片族群財報公布後出現高檔獲利了結賣壓，國際科技股投資氣氛轉趨謹慎。台股近期漲幅已大，在美債殖利率重新走高及科技股估值修正的雙重壓力下，短線震盪幅度恐進一步擴大，半導體與AI供應鏈將成為觀察盤勢強弱的重要指標。

曹富凱分析，聯準會主席華許上周釋出鷹派談話，讓市場重新評估聯準會後續升息的可能性，美債殖利率隨之走高。由於科技股評價與利率變化高度相關，當市場重新調高利率路徑預期，高本益比與高成長族群首當其衝。

另一方面，AI晶片大廠邁威爾公布最新財報，營運表現仍維持成長，甚至上調後續展望。在AI族群股價經歷大幅上漲後，市場對財報的要求已從「優於預期」提高至必須「大幅超越預期」，即使基本面沒明顯轉弱，只要財測未帶來足夠驚喜，仍可能觸發高檔獲利了結。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 美國聯準會 聯準會

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