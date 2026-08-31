台指期 高檔震盪格局

股期雙市昨（31）日同步收跌，現貨指數跌202點，收46,128點；台指期則跌374點至45,983點，逆價差達145.47點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日呈現開低震盪走高格局，早盤一度大跌近千點，不過，回測十日均線後買盤進場拉抬，終場跌幅明顯收斂，下跌374點，並以紅K棒、留長下影線作收，顯示下檔承接力道仍在。

台新期貨表示，目前指數仍穩守所有均線之上，且月線與季線維持交叉向上，形成重要支撐。在技術面結構未遭破壞下，短線即使持續震盪整理，仍有機會蓄勢再攻。

籌碼面部分，三大法人賣超約267億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少763口至5,483口，其中外資淨空單減少685口至82,970口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,208口至5,791口。

據永豐期貨資料，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W1買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在44,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01下降至0.96。VIX指數下降0.54至24.45。外資台指期買權淨金額-2.52億元 ; 賣權淨金額0.31億元。

綜合永豐、台新期貨看法，聯準會（Fed）主席華許上周重申2%通膨目標不會鬆動，並表示若無法確認通膨正以足夠速度回落至目標，Fed仍有更多工作要做。市場隨即提高9月升息押注，帶動短天期美債殖利率明顯跳升；高估值科技股與AI晶片股遭遇獲利了結賣壓。

台指期方面，後續若能守穩關鍵支撐，並搭配權值股止穩，昨日急跌後的跌幅收斂有機會轉為高檔震盪整理；反之，若再度跌破46,000點，且成交量維持高檔，則須留意賣壓重新擴大，指數恐進一步回測低點。

另外，留意昨日漲跌家數呈現明顯失衡，反映個股結構性修正尚未完全結束，資金正從過熱的載板、被動元件與封測等族群，轉向塑化與金融等相對抗跌的族群避險。