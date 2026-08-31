聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 高檔震盪格局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（31）日同步收跌，現貨指數跌202點，收46,128點；台指期則跌374點至45,983點，逆價差達145.47點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日呈現開低震盪走高格局，早盤一度大跌近千點，不過，回測十日均線後買盤進場拉抬，終場跌幅明顯收斂，下跌374點，並以紅K棒、留長下影線作收，顯示下檔承接力道仍在。

台新期貨表示，目前指數仍穩守所有均線之上，且月線與季線維持交叉向上，形成重要支撐。在技術面結構未遭破壞下，短線即使持續震盪整理，仍有機會蓄勢再攻。

籌碼面部分，三大法人賣超約267億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少763口至5,483口，其中外資淨空單減少685口至82,970口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,208口至5,791口。

據永豐期貨資料，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W1買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在44,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01下降至0.96。VIX指數下降0.54至24.45。外資台指期買權淨金額-2.52億元 ; 賣權淨金額0.31億元。

綜合永豐、台新期貨看法，聯準會（Fed）主席華許上周重申2%通膨目標不會鬆動，並表示若無法確認通膨正以足夠速度回落至目標，Fed仍有更多工作要做。市場隨即提高9月升息押注，帶動短天期美債殖利率明顯跳升；高估值科技股與AI晶片股遭遇獲利了結賣壓。

台指期方面，後續若能守穩關鍵支撐，並搭配權值股止穩，昨日急跌後的跌幅收斂有機會轉為高檔震盪整理；反之，若再度跌破46,000點，且成交量維持高檔，則須留意賣壓重新擴大，指數恐進一步回測低點。

另外，留意昨日漲跌家數呈現明顯失衡，反映個股結構性修正尚未完全結束，資金正從過熱的載板、被動元件與封測等族群，轉向塑化與金融等相對抗跌的族群避險。

台指期 未平倉 逆價差

延伸閱讀

台指期 短線震盪再攻

台股開低走低跌逾600點…46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

9月台股期指跌374點

光通訊、矽晶圓 前景亮

相關新聞

台指期夜盤由黑翻紅！上半場衝上46K大關

台指期夜盤31日以46,126點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點40分，台指期夜盤報46,063點、漲86點、漲幅0.1%。剛開盤多空雙方較勁激烈，空頭賣壓再起最低暫達45,905點，隨後最高達46,186點，高低點震盪281點，暫時站上46K大關，並持續於附近震盪。

創見、威剛 四檔有看頭

記憶體族群仍是盤面人氣焦點，除產業龍頭指標股之外，創見（2451）與威剛也獲多頭買盤青睞。權證發行商表示，可趁震盪時，挑偏價外且120天期以上的相關認購權證操作。

南亞、台化 選逾三個月

隨全球製造業庫存調整步入尾聲，塑化產業供需結構逐步改善。台塑集團旗下指標大廠南亞（1303）、台化受惠利基型產品拉貨動能增溫及轉投資效益發酵，後市營運展望轉趨樂觀，吸引買盤聚焦。

全民權證／穩懋 兩檔錢景亮

穩懋（3105）近來股價大漲小回，主要因美國政府正起草一項禁止中國大陸新型光纖收發器出貨至美國的禁令，市場預期穩懋將成為新禁令的主要受惠者之一，因此吸引買盤追捧，激勵股價表現亮眼。

全民權證／裕民 挑逾四個月

裕民（2606）主力船型Capesize及Panamax運價分別較7月初上漲39.2%、5.3%。法人表示，聖嬰現象預期於秋冬增強、運價可望較預期更高，且持續更久，散裝供需利大於弊，上修裕民今年獲利幅度32.6%。

全民權證／緯穎 押價內外10%

受惠全球雲端服務供應商擴大資本支出，雲端伺服器大廠緯穎（6669）營運動能持續發燙。AI伺服器與客製化晶片專案出貨暢旺，加上液冷散熱技術滲透率提升，法人看好高階伺服器比重增加將持續優化產品組合，中長期成長趨勢明確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。