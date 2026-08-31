9月台股期指跌374點

台股上周五（28日）震盪盤堅，終場指數收在46,331點，上漲356點；台指期則上漲293點、收46,357點，正價差為25.55點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

2026-08-31 00:41