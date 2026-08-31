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黃金期 多頭格局

經濟日報／ 記者周克威整理

黃金價格近期強勢上漲，在美國初請失業金人數低於市場預期後，一度逼近每盎司4,600美元。此前金價在4,000美元附近盤整近兩個月，8月強勢反轉，回到5月區間，而推動金價反彈的核心因素，來自全球債券市場的重新定價。

美國30年期國債收益率升至2007年以來新高，凸顯財政可持續性疑慮。美國債務突破40兆美元，加上AI投資與企業融資需求推高期限溢價，美元承壓。歐洲與日本長期公債殖利率亦逼近多年高點，全球債市壓力進一步強化黃金的避險角色。

同時，全球央行買盤持續增強，第2季全球購入289噸黃金，創下歷史新高，顯示去美元化趨勢加速，官方需求為金價提供堅實支撐。雖然短期可能出現獲利了結壓力，但結構性多頭格局並未改變。

投資人除可透過國外黃金期貨參與市場外，亦可利用台灣期貨交易所上市黃金類商品進行操作。特別提醒，自今年7月6日起，台灣期交所已調整黃金類商品契約規格，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理，並嚴守停損紀律。

（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

黃金 金價

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黃金價格近期強勢上漲，在美國初請失業金人數低於市場預期後，一度逼近每盎司4,600美元。此前金價在4,000美元附近盤整近兩個月，8月強勢反轉，回到5月區間，而推動金價反彈的核心因素，來自全球債券市場的重新定價。

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