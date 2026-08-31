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環球晶期 有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理

環球晶（6488）為全球主要半導體矽晶圓供應商，同時布局SOI、GaN、SiC及矽光子等高附加價值產品。隨AI、高速運算、先進封裝及新世代通訊需求成長，公司透過全球化產能布局及產品組合優化，強化在半導體材料市場的競爭力。

近期矽晶圓市場出現疫後三年多來首度全面漲價，涵蓋6、8及12吋等主要規格，部分產品漲幅達雙位數，同時近期部分終端市場需求改善、產業鏈庫存調整較過去健康，現貨及長約價格均呈現上升。

AI帶動先進製程需求，逐步提高成熟製程及周邊晶片產能利用率，使矽晶圓用量增加；另一方面，疫情期間簽訂的部分長約將於今、明兩年陸續到期，業者正重新與客戶議約，12吋拋光片部分產品已有雙位數漲幅的新報價，8吋產品明年價格則預計於第4季展開協商。環球晶亦持續提高長約比重，並希望透過新合約反映原物料、電力及建廠成本上升。

此外在全球擴產布局亦逐步進入收成階段。美國德州12吋新廠一期月產能約30萬片，已取得多家客戶認證；密蘇里州廠的RF-SOI與矽光子產品已進入小量生產，日本宇都宮廠新增產能全面到位並維持高稼動率。隨矽晶圓報價回升、產能利用率提升，環球晶有望迎接新一輪獲利成長周期。

（兆豐期貨提供）

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環球晶 矽晶圓 矽光子 半導體

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