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台指期 短線震盪再攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（28日）震盪盤堅，終場指數收在46,331點，上漲356點；台指期則上漲293點、收46,357點，正價差為25.55點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,380口至6,246口，其中外資淨空單減少1,181口至83,655口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少410口至4,583口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為43口，買權賣權OI總量依舊相當；周選方面，買權賣權增量相去不遠，目前選擇權多空仍無明顯表態。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在47,400點，賣權最大OI落在45,000點。

整體來說，大盤在爆出1.02兆元巨量、並順利推升指數的同時，資金正有效率地從過熱的高位階股移轉至被動元件等低基期次產業，後續可密切關注被動元件的強勢表態能否延續，並帶動其他低基期電子股接棒輪動，挹注多方上攻動能。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股呈量價齊揚格局，目前各均線逐漸向上翻揚，短線仍可樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高震盪格局，早盤一度大漲超過500點，創下波段反彈新高，然而逢高賣壓陸續出籠，終場指數漲幅收斂、以十字黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

台指期 短線 期貨 選擇權

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黃金期 多頭格局

黃金價格近期強勢上漲，在美國初請失業金人數低於市場預期後，一度逼近每盎司4,600美元。此前金價在4,000美元附近盤整近兩個月，8月強勢反轉，回到5月區間，而推動金價反彈的核心因素，來自全球債券市場的重新定價。

環球晶期 有潛利

環球晶（6488）為全球主要半導體矽晶圓供應商，同時布局SOI、GaN、SiC及矽光子等高附加價值產品。隨AI、高速運算、先進封裝及新世代通訊需求成長，公司透過全球化產能布局及產品組合優化，強化在半導體材料市場的競爭力。

台玻、富喬 四檔題材夯

台股28日上漲356點，收在46,331點，朝前波高點邁進，盤面題材股積極表態，台玻（1802）、富喬等受惠中國銅箔基板龍頭建滔發出漲價通知，帶動相關族群有望受惠。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

漢唐、亞翔 挑逾100天

台積電擴產與減碳雙軌並進，綠色廠務工程商機持續升溫。隨新建晶圓廠全面導入節能設計，既有廠區也加速進行空調、冷卻水、排氣、機台待機及資源循環改造，半導體廠務投資將由擴充產能，進一步延伸至能源效率與碳製造。市場看好漢唐（2404）、亞翔等廠務工程業者均有機會受惠。

京元電 兩檔發光

國內IC測試大廠京元電子（2449），受惠資料處理相關需求放大、工業及車用需求回升，以及通訊客戶需求持穩，帶動第2季稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，為五季來最佳、同期新高，每股稅後純益（EPS）2.04元；累計上半年稅後純益47.78億元、年減26.1%，EPS為3.91元。

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