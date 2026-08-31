台指期 短線震盪再攻

台股上周五（28日）震盪盤堅，終場指數收在46,331點，上漲356點；台指期則上漲293點、收46,357點，正價差為25.55點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,380口至6,246口，其中外資淨空單減少1,181口至83,655口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少410口至4,583口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為43口，買權賣權OI總量依舊相當；周選方面，買權賣權增量相去不遠，目前選擇權多空仍無明顯表態。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在47,400點，賣權最大OI落在45,000點。

整體來說，大盤在爆出1.02兆元巨量、並順利推升指數的同時，資金正有效率地從過熱的高位階股移轉至被動元件等低基期次產業，後續可密切關注被動元件的強勢表態能否延續，並帶動其他低基期電子股接棒輪動，挹注多方上攻動能。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股呈量價齊揚格局，目前各均線逐漸向上翻揚，短線仍可樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高震盪格局，早盤一度大漲超過500點，創下波段反彈新高，然而逢高賣壓陸續出籠，終場指數漲幅收斂、以十字黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。