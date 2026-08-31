華新 瞄準價外15%

今年印尼減少鎳礦配額，推升鎳價上漲；華新（1605）轉投資公司華邦電獲利大幅成長，預估今年稅後淨利可望激增8.6倍，每股稅後盈餘（EPS）可望上修至6.86元，若以配息率30%計算，殖利率6%。

中國大陸因反內捲政策限制供給，原料價格維持高檔，不銹鋼售價季持平。今年1月1日進口到歐盟的不銹鋼產品須購買CBAM憑證，加上不銹鋼配額政策實施，歐洲需求淡季不淡；英國高階不銹鋼子公司7月24日取得勞斯萊斯2.4億美元多年期航太訂單。

權證券商建議，看好華新後市股價表現的投資人，可利用價外15%內、可操作90天期以上的商品介入。（台新證券提供）

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