中國大陸雖管制磷化銦（InP），穩懋（3105）憑藉與歐美及日本大廠合作，原料供應無虞。營運重心已由手機轉向光通訊、太空通訊、國防及 AI 基礎建設，相關營收占比已超越手機。受800G與1.6T升級帶動，光通訊及衛星應用需求強勁，穩懋受惠明顯。

第3季雖處手機備貨期，但Cellular產品已於第2季提前拉貨，本季手機及Wi-Fi需求大致持平；受Infrastructure與Optical產品占比提升帶動，毛利率估30%。展望2026年與2027年，受惠光通訊、衛星應用快速成長，搭配手機需求回穩復甦，2027年獲利可望創近六年新高。

權證券商建議，看好穩懋後市股價表現的投資人，建議利用價外10%左右、可操作天期逾六個月的商品介入。（國泰證券提供）

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