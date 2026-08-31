國內IC測試大廠京元電子（2449），受惠資料處理相關需求放大、工業及車用需求回升，以及通訊客戶需求持穩，帶動第2季稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，為五季來最佳、同期新高，每股稅後純益（EPS）2.04元；累計上半年稅後純益47.78億元、年減26.1%，EPS為3.91元。

展望後市，法人認為，主要客戶XPU新平台放量、且CPU機櫃獨立銷售後，CPU測試需求可望同步提升；IC設計客戶的TPU預期在第4季放量；另外的IC設計服務客戶的CPU需求快速成長，產能建置多落在2026年底，使2027年營運動能可期。

權證發行商建議，看好京元電股價表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日超過四個月的權證，參與這波行情。（兆豐證券提供）

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