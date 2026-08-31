漢唐、亞翔 挑逾100天

台積電擴產與減碳雙軌並進，綠色廠務工程商機持續升溫。隨新建晶圓廠全面導入節能設計，既有廠區也加速進行空調、冷卻水、排氣、機台待機及資源循環改造，半導體廠務投資將由擴充產能，進一步延伸至能源效率與碳製造。市場看好漢唐（2404）、亞翔等廠務工程業者均有機會受惠。

權證發行商建議，看好漢唐、亞翔二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。

漢唐及亞翔業務涵蓋無塵室、機電、空調、電力與中央監控，可望掌握高效率冰水主機、變頻控制、熱回收及智慧能源管理商機，並同時受惠新廠建置與舊廠節能改造。隨能源需求持續增加，高科技及資料中心客戶更加重視綠色設計與工法，持續配合節能減碳需求，導入數位孿生、智慧化設計混合冷卻等解決方案。

亞翔表示，未來將持續經營半導體製造中下游、高階電路板、IC載板、永續循環及潔淨能源工程。亞翔在手訂單約4,400億元，前五大半導體客戶擴產計畫為中長期規劃，受惠AI大潮與客戶海外建廠需求強勁，手握逾4,000億元高額訂單，未來三年營運獲利「一年比一年好」。

漢唐在手訂單約1,950億元，主要客戶今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，布局範圍除涵蓋全台灣主要科技聚落，海外也有積極擴廠行動及技術升級，相關建廠需求具規模大且延續性高特性，為漢唐的營運帶來穩定且可預期的成長機會。