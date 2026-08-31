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台玻、富喬 四檔題材夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股28日上漲356點，收在46,331點，朝前波高點邁進，盤面題材股積極表態，台玻（1802）、富喬等受惠中國銅箔基板龍頭建滔發出漲價通知，帶動相關族群有望受惠。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

市場關注，高階玻纖供需相對緊俏情況，法人分析指出，針對AI伺服器材料與先進封裝需求日增，高階CCL市場需求將在2024年~2026年CAGR達26%，而高階CCL供給端CAGR為7%，高階市場需求殷切 。

台玻受惠於台系CCL大廠布建M9材料，法人預估高階玻纖布營收比重持續成長，第4季玻纖布貢獻可望超越50%。2026年玻纖布年產能可望較2025年成長50%，加上積極擴大資本支出，增加E布及T布產能，2027年高階玻纖布營收貢獻將維持上行格局。

法人進一步說明，台玻為搶占AI伺服器升級帶來載板層數與面積同步擴大商機，積極投入T布生產。若未來台玻市占率逐步提升，反映其市場競爭力，加上第4季台系CCL大廠加速拉貨E布產品，台玻仍有望受惠漲價。

而富喬握有紗、布垂直整合能力，受惠高階玻纖紗布產業面臨供需緊俏情況，且傳統E-Glass玻纖布也開始漲價，營運可期。

展望2026年，法人進一步指出，跟隨半導體先進製程與AI伺服器升級發展，富喬在擴產從45%-60%過程中會調配Low Dk1、Low Dk2、Low CTE產能，看客戶需求調整，2026年先進製程規劃的60%比重實際上已經填滿富喬Low CTE產品產能。

權證發行商指出，看好台玻、富喬後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天（含）以上的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。

富喬 台玻 銅箔基板

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