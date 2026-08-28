靜待華許演說 台指期夜盤上半場多空對峙

台指期夜盤28日開盤時，受美股電子盤走勢回穩帶動，以46,438點、上漲81點開出後，一路震盪走高，最高來到46,510點、上漲153點，不過，隨後在市場觀望聯準會主席華許於晚間22點於全球央行年會演說內容中，陷入橫盤整理的走勢，截至晚間約21點，指數來到約46,441點、上漲84點。

28日美股電子盤焦點，在於晚間22點時，聯準會主席華許將在全球央行年會發表演說，主題含金融創新與支付政策，全球關注華許的演講內容，並視為聯準會9月會議前最重要的政策風向球，在此敏感時機前，晚間20點過後，美國10年、20年、30年期公債殖利率全面上揚，漲幅在0.3%附近，黃金價格下跌、美元指數小漲，WTI、布蘭特原油價格也分別下跌近1%下，道瓊電子盤小漲，那斯達克、標普電子盤則小跌，多空難互越雷池一步下，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,432元、上漲3元附近遊走，電子期上漲0.37%，半導體期上漲0.08%，中型100期貨指數上漲0.13%。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股開高走高，創7月底股災反彈後新高，且10日線上彎，使得均線重回多頭排列，成交量能也連續兩天高於20日均量，價量齊揚下，有利台股向上挑戰型態壓力約46,400~46,500點區間。