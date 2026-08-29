大立光（3008）下半年營運進入高峰，受惠旗艦智慧型手機新機拉貨啟動，高階潛望式鏡頭滲透率提升，帶動產能利用率走揚。大立光積極跨足矽光子領域，布局光纖陣列等新技術，為中長期營運注入成長動能，產業後市展望受關注。

在基本面利多支撐下，大立光近期股價走勢穩健，吸引多方買盤進駐，近期股價創歷史新高。法人表示，隨AI手機帶動換機潮，高階鏡片升級趨勢不變，獲利結構將持續優化。

權證發行商表示，看好大立光後市行情的投資人，可用認購權證進行槓桿操作，挑選價外20％至價內10%、剩餘天數逾180天的標的，既能降低時間價值流失風險，亦能以小搏大、靈活參與股價上行契機。（永豐金證券提供）

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