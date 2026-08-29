聽新聞
0:00 / 0:00
大立光 兩檔火熱
大立光（3008）下半年營運進入高峰，受惠旗艦智慧型手機新機拉貨啟動，高階潛望式鏡頭滲透率提升，帶動產能利用率走揚。大立光積極跨足矽光子領域，布局光纖陣列等新技術，為中長期營運注入成長動能，產業後市展望受關注。
在基本面利多支撐下，大立光近期股價走勢穩健，吸引多方買盤進駐，近期股價創歷史新高。法人表示，隨AI手機帶動換機潮，高階鏡片升級趨勢不變，獲利結構將持續優化。
權證發行商表示，看好大立光後市行情的投資人，可用認購權證進行槓桿操作，挑選價外20％至價內10%、剩餘天數逾180天的標的，既能降低時間價值流失風險，亦能以小搏大、靈活參與股價上行契機。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。