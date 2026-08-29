保瑞 押價內外10%

保瑞（6472）第2季營收季增47.1%、年增20.9%，毛利率41.2%，營業利益率16.7%，每股純益4.44元；毛利率季增至41.2%，因台灣、加國廠區規模經濟顯現、代工稼動率回升，及高毛利的罕病藥與CHC營收比重拉升。

保瑞委託開發暨製造服務（CDMO）12個月在手訂單升至3.17億美元。單季新簽達3.8億美元的外部合約創歷史新高，包括與全球前20大藥廠的商業量產合約。旗艦罕病產品Vigabatrin╱VIGAFYDE需求強勁，年底處方覆蓋率目標超過50%，且與上下游重新議約完成，效益將自第3季起完整反映，市場估今年EPS為15.8元。

若看好保瑞後市表現，可用價內外10%以內、有效天期逾150天的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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