仁寶、技嘉 選逾四個月

Dell 9月初將公告財報，AI訂單有望再上修，DELL給予代工廠利潤在產能供不應求下將維持高檔，相關概念股的仁寶（2324）及技嘉將受惠，相關權證受矚目。

仁寶第3季預期PC/NB出貨量季持平，但因高階產品比重提升，ASP將再提升；伺服器部分，預計季增高雙位數。管理層指出，2026年伺服器營收比重將達10%，2027年伺服器營收比重達30-40%。

仁寶除既有的客戶外，今年下半年陸續切入NeoCloud供應鏈，且2027年開始有望切入美系CSP ASIC L11組裝供應鏈，仁寶未來幾周將確認該訂單，預期初期出貨份額落在10%，但該客戶的量體巨大，將為仁寶帶來營收，預估仁寶今、明年伺服器營收會倍數成長。

技嘉今年第2季營收1,442.12億元，年增41.1%；毛利率9.62%，主要因技鋼比重提升至八成以上，且高單價比重提升，但費用控制良好下，營益率5.63%；稅後純益66.06億元，季增25.4％、年增116.6％；每股純益9.86元。

技嘉上修資本支出至28至30億元，主要因訂單已看到明年需持續擴張AI伺服器產能。預計將現增發行海外存託憑證4,000至5,000萬股，預期稀釋EPS約7%，影響可控。今年下半年因主要客戶需求強勁，第3季板卡進入旺季，將呈現季增，技鋼將持續認列第2季遞延營收。

法人維持對技嘉今年AI營收將翻倍成長，板卡產品毛利率將優於過往，獲利將逐季創高的看法。

權證發行商建議，看好仁寶、技嘉後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期四個月以上的商品入手。