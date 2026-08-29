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群聯、金像電 四檔聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在高檔震盪之際，市場焦點轉向基本面。其中，第2季每股純益（EPS）創下歷史新高、下半年營運前景佳的群聯（8299）、金像電等股受關注，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

群聯第2季營收較上季大增65.7%，毛利率提升至65.3%，單季EPS為118.57元，創單季歷史新高。

NAND供需展望上，公司認為NAND的短缺不僅會持續到明年，還會持續好幾年，因為在200層、300層以上的晶圓生產上，並沒有看到原廠有非常顯著的位元產量增長，在價格展望方面，預期今年下半年NAND價格仍有上漲空間。

展望下半年營運，群聯第2季庫存持續由上季的721.9億元提升至917.9億元，8億美元ECB也全數用來購買NAND晶片，但原料供給及當前庫存也無法滿足需求，因此將管控庫存，留給下半年更多的設計導入專案。儘管預期下半年NAND漲幅收斂，毛利率也會受惠低價庫存效應，市場預估全年EPS上看401元。

金像電方面，第2季AI伺服器占比由上季30-40%季增至40-50%，雖受到原物料上漲影響未即時轉嫁下游客戶，使毛利率季減，但淨利仍優於8.4%，其中，伺服器營收季增35%達占比78%，網通營收季減3%達占比15%，而網通中800GbE營收占比過半下，單季EPS為9.28元，寫下歷史新高。

此外，7月營收100億元，月增21%、年增77%，高於市場共識，目前第3季單月最大產值已上修至94億元，第4季至明年第1季將有新廠產能用以投產美系ASIC兩晶片伺服器，市場估今年EPS將成長至38.8元。

若看好群聯、金像電後市股價表現，可選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證介入。

金像電 群聯 NAND

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