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美股早盤／輝達財報夯翻…股價飆5% 費半揚升2%

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輝達漲逾6%！台指期夜盤上半場在46K之上 漲逾百點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股。記者許正宏／攝影
台股。記者許正宏／攝影

台指期夜盤27日下午盤中最高攀升至46,377點，漲點一度超過300點，隨著美股四大指數開盤紛紛走揚，尤其費城半導體指數上漲超過2%；指標股部分，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）開盤漲幅超過6%、英特爾（Intel）漲逾3%、台積電（2330）ADR漲約1%，帶動台指期夜盤漲逾百點。

輝達最新第2季財報，成績單再度驚豔全場，第2季營收飆升至962億美元，年增高達106%；同時公布的第3季營收財測預估將達1,080億美元，大幅優於華爾街預期的1,041.9億美元。

台新期貨指出，台指期27日呈現開高震盪格局，早盤受到輝達財報利多帶動，一度大漲超過500點，然而逢高賣壓陸續出籠，終場漲幅收斂、指數上漲75點、以黑K棒留上影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，輝達利多雖為盤面提供支撐，權值股走勢卻未能全面接棒，反映高檔追價仍偏謹慎，因此，短線震盪整理過後仍有機會再攻。

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