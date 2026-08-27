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期貨商論壇／黃金期 避險優選

經濟日報／ 記者高瑜君整理

黃金價格近期維持高檔震盪，現貨在日前突破4,600美元，創逾三個月高點，主要受到美國財政部擴大長天期公債買回、殖利率一度回落及美元走弱帶動，中東局勢與貿易摩擦也持續支撐避險需求。

不過，價格快速墊高後，市場對利率路徑的敏感度升高，多頭追價開始轉趨謹慎。7月個人消費支出物價指數（PCE）高於預估，市場因而提高聯準會升息可能性的評估，9月升息機率已升至約四成。

技術面觀察，黃金期貨目前價格站上所有重要均線之上，短線上可以觀察4,600美元整數關卡為重要多空支撐區，守穩仍有機會消化賣壓後再測前高；一旦跌破、且無法迅速收復，修正幅度可能進一步擴大。在政策訊息明朗前，避險需求、美元走勢與升息預期仍將反覆牽動盤勢。

投資人可以透過臺灣期貨交易所發行的臺幣黃金期貨來參與黃金行情，其為新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，進入門檻較低，此外，由於黃金與其他資產價格間相關性較低，因此可以增進投資組合效率，以達到分散風險目的。

投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

黃金 避險 中東

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