期貨商論壇／美元期 伺機布局

美國最新公布的個人消費支出物價指數（PCE），數據符合市場預期，並反映出美國通膨雖處在降溫軌道上，但下滑速度依舊相當緩慢，雖順利排除市場對通膨可能再次失控的擔憂，但也打破原本期待聯準會（Fed）很快就會啟動降息的想像，讓美元在現階段重新獲得支撐。

從各國利率差距來看，美國目前的利率水準在主要國家中為最高梯隊。既然通膨只是溫和下滑、經濟也沒有出現急劇轉弱跡象，Fed自然就沒有提早或急著連續降息的必要。反觀其他主要經濟體，歐洲整體經濟復甦力道依舊偏弱，歐洲央行後續的政策空間相對受限；日本雖然結束長期的負利率政策，但在面對國內內需與經濟成長時依然走得相當謹慎，缺乏連續大幅升息的條件。在這些國家的利率水準很難追上美國的情況下，美元依然享有相當吸引人的利息優勢，也讓全球資金繼續選擇停泊在美元資產中。

展望未來，市場接下來的關注重點將會全面轉向美國的勞動力市場。未來公布的就業數據到底是轉弱還是維持強韌，將直接左右Fed對降息時程與幅度的最新態度，投資人可善用美元相關期貨操作。

（永豐期貨提供）

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