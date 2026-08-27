台指期 外資加碼空單

台股期現貨雙市昨（27）日受輝達財報與財測優於市場預期激勵開高，但隨著台積電（2330）漲幅收斂，加上在前波高點的附近湧現明顯獲利了結賣壓，午後漲幅快速收斂，台指期上漲75點至46,078點，連續兩日站上「46K」，正價差為102.78點。

現貨部分，加權指數早盤以45,890點開出後，指數一路走高，盤中最高達46,401點，一度大漲逾560點，終場收在45,975點，上漲142點。在台指期籌碼面表現上，外資轉為增加淨空單，單日增加1,182口至84,836口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,574口降至4,993口。

台新期貨認為，台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤受到輝達財報利多帶動，一度大漲超過500點，然而逢高賣壓陸續出籠，終場漲幅收斂、以黑K棒留上影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，台股在經歷前一日的報復性大漲後，昨日並未出現回檔，以逾9,200億元的大量完成良性的高檔籌碼沉澱，後續只要量能維持在8,000億至9,000億元的攻擊水位，這波由電子股帶動的攻勢，隨時有望正式突破、並站穩46,000點整數大關。技術面上，群益期貨表示，台股波動率走低態勢不變，目前仍屬多方量價結構，短線拉回仍可以樂觀看待。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為兩百餘口，買權賣權OI總量依舊相當。