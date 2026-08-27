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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股期現貨雙市昨（27）日受輝達財報與財測優於市場預期激勵開高，但隨著台積電（2330）漲幅收斂，加上在前波高點的附近湧現明顯獲利了結賣壓，午後漲幅快速收斂，台指期上漲75點至46,078點，連續兩日站上「46K」，正價差為102.78點。

現貨部分，加權指數早盤以45,890點開出後，指數一路走高，盤中最高達46,401點，一度大漲逾560點，終場收在45,975點，上漲142點。在台指期籌碼面表現上，外資轉為增加淨空單，單日增加1,182口至84,836口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,574口降至4,993口。

台新期貨認為，台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤受到輝達財報利多帶動，一度大漲超過500點，然而逢高賣壓陸續出籠，終場漲幅收斂、以黑K棒留上影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，加上月線來到45,000點關卡附近，成為重要支撐，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，台股在經歷前一日的報復性大漲後，昨日並未出現回檔，以逾9,200億元的大量完成良性的高檔籌碼沉澱，後續只要量能維持在8,000億至9,000億元的攻擊水位，這波由電子股帶動的攻勢，隨時有望正式突破、並站穩46,000點整數大關。技術面上，群益期貨表示，台股波動率走低態勢不變，目前仍屬多方量價結構，短線拉回仍可以樂觀看待。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為兩百餘口，買權賣權OI總量依舊相當。

台指期 外資 籌碼面

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台指期夜盤27日下午盤中最高攀升至46,377點，漲點一度超過300點，隨著美股四大指數開盤紛紛走揚，尤其費城半導體指數上漲超過2%；指標股部分，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）開盤漲幅超過6%、英特爾（Intel）漲逾3%、台積電（2330）ADR漲約1%，帶動台指期夜盤漲逾百點。

奇鋐、富世達 四檔熱

台股昨（27）日隨外資擴大買超，呈現量價齊揚格局，盤面題材股各自發揮，奇鋐（3017）、富世達等兩檔強勢創高，扮演多方領頭羊，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

全民權證／順德 挑價內外10%

順德（2351）第3季有各項利多紛呈，AI營收占比將逾雙位數、急單的額外附加費貢獻及銅價利差等，法人預估單季獲利將跳增超過四成，全年每股純益（EPS）將年增3.4倍，激勵昨（27）日股價一度漲停，表現亮眼。

全民權證／永豐金 兩檔放閃

永豐金（2890）今年第2季稅後純益135.2億元，年增150%、季增23%。其中，永豐銀獲利年增23%、季減18%，證券獲利年增454%、季增111%，加上認列京城銀第2季獲利22億元。永豐金今年前七月稅後淨利年增 89%至289.3億元。

全民權證／穩懋 選逾六個月

穩懋（3105）受益輝達（NVIDIA）矽光子CPO交換器量產，帶動Lumentum、Coherent等大廠股價強勢，加上衛星、光通訊等營收貢獻將逐步放大，近期獲投信積極回補，股價站回所有均線。

最牛一輪／漢翔有戲 國泰62搶鏡

漢翔（2634）受惠立法院三讀通過無人機條例，年度預算六年達2,400億元。法人表示，漢翔無人機業務發展策略已轉型為自主研發，公開發表的無人機反制系統及AIxVNAV無人機視覺導航定位系統已逐漸成熟，營運可期。短線看好漢翔後市的投資人，可留意連結的權證：漢翔國泰62購01（075307），目前處價外6.3%，剩餘天數172天。

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