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全民權證／順德 挑價內外10%
順德（2351）第3季有各項利多紛呈，AI營收占比將逾雙位數、急單的額外附加費貢獻及銅價利差等，法人預估單季獲利將跳增超過四成，全年每股純益（EPS）將年增3.4倍，激勵昨（27）日股價一度漲停，表現亮眼。
順德AI相關產品出貨進度超前，在手項目由原本的40個提升至60個，加上跨入均熱片領域，法人預估潛在產值貢獻龐大，近來吸引特定買盤大舉追捧，拉升股價不斷強勢上揚。
法人預期，隨利多發酵，順德第3季EPS將達2.22元，季增達42.3%；今年EPS上看6.99元，年增3.2倍，成長強勁。權證發行商建議，可挑選價內外10%、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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