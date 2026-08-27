全民權證／永豐金 兩檔放閃

永豐金（2890）今年第2季稅後純益135.2億元，年增150%、季增23%。其中，永豐銀獲利年增23%、季減18%，證券獲利年增454%、季增111%，加上認列京城銀第2季獲利22億元。永豐金今年前七月稅後淨利年增 89%至289.3億元。

永豐金預計11月完成現金增資200億元，其中125億元將注資證券發展，75億元償還金控債務，預期帶動雙重槓桿比率降低5.43百分點至113.9%，證券債本比由5.5倍下降至4.3倍。從近期資金成本及逾放上揚趨勢來看，下半年淨利差及信用成本均面臨挑戰，但京城銀下半年將認列呆帳回收12至13億元。權證券商建議，利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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