聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／穩懋 選逾六個月
穩懋（3105）受益輝達（NVIDIA）矽光子CPO交換器量產，帶動Lumentum、Coherent等大廠股價強勢，加上衛星、光通訊等營收貢獻將逐步放大，近期獲投信積極回補，股價站回所有均線。
法人指出，AI基礎建設持續建置，蔚為數據傳輸核心零件光通訊產業受重視，在輝達入股及財報繳出亮麗成績單加持下，Lumentum、Coherent股價強強滾，穩懋後市值得期待。
穩懋隨星艦重新試飛順利，Starlink V3未來陸續發射，低軌衛星業務貢獻放大，短期挹注有限光通訊業務，則拜大客戶展望樂觀，未來將漸入佳境。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日180天以上的相關認購權證。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。