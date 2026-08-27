全民權證／穩懋 選逾六個月

漢翔（2634）受惠立法院三讀通過無人機條例，年度預算六年達2,400億元。法人表示，漢翔無人機業務發展策略已轉型為自主研發，公開發表的無人機反制系統及AIxVNAV無人機視覺導航定位系統已逐漸成熟，營運可期。短線看好漢翔後市的投資人，可留意連結的權證：漢翔國泰62購01（075307），目前處價外6.3%，剩餘天數172天。

2026-08-27 23:57