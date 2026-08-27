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台塑、南亞 押逾90天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台塑（1301）、南亞股價近期強勢，主因電子材料需求強勁為轉投資企業帶來大幅獲利；在轉投資獲利豐碩下，今年業績看俏，權證發行商表示，近日波動較大，可挑與現股連動大的淺價內權證操作。

台塑7月營收152.9億元，月增9.4％，年增4.8%。油價於7月走升，下游客戶預期石化產品價格上漲而購貨意願回升，推升各主要產品銷售量。

此外，台塑第3季歲修廠數安排八座，雖較第2季增加兩座，因原料供應逐步恢復正常；第3季開工率預期為66%，較第2季的62%提高，惟受原油價格走勢震盪影響，下游採購趨於保守。第3季營收預期將季減，本業獲利應承壓，業外則尚有現金股利11億元及換股利益13億元入帳挹注。

南亞7月營收305.7億元，月增12.7％，年增44.5%，7月因銷量增加影響營收月增27.8億元，因產品售價上漲，營收月增6.6億元。受惠AI產業蓬勃發展，南亞電子材料需求暢旺，稼動率維持九成以上，且持續調漲售價，推升電子材料營收穩定增長。

因AI需求蓬勃發展，目前南亞電子材料各產線稼動率近乎滿載，預期第3季營運成長主軸仍然圍繞在應用於電子科技領域的電子材料、聚酯膜、環氧樹脂等產品。

權證發行商建議，看好台塑、南亞後市股價表現的投資人，可挑選價內10%以內，有效天期三個月以上的商品靈活操作。

台塑 南亞 營收

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