奇鋐、富世達 四檔熱

台股昨（27）日隨外資擴大買超，呈現量價齊揚格局，盤面題材股各自發揮，奇鋐（3017）、富世達等兩檔強勢創高，扮演多方領頭羊，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

奇鋐受惠輝達（NVIDIA）GB加單、VR新一代水冷產品量產，加上長短料問題改善，第3季成長動能較先前預期更加明朗，法人預估，營收可望季增近15%，生產效率改善有利毛利率上修。法人分析，奇鋐2026年伺服器與網通營收可望翻倍成長，主要身為輝達GPU與CPU水冷板公版設計廠商，在Vera Rubin系列Group A水冷板供貨比重達30%以上，Group C區域於四大雲端服務供應商（CSP）供貨比重則約五成。

法人指出，富世達下半年手機業務隨陸系客戶三折機種積極備貨，產品平均單價可較前一代維持，蘋果加入亦有利整體折疊機滲透率進一步提升。

在快接頭（QD）方面，法人預期，除輝達VR平台自下半年開始放量，A客戶及G客戶ASIC QD產品可陸續批量出貨，整體下半年出貨動能將明顯著大於上半年。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。