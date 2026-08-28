聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、富世達 四檔熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（27）日隨外資擴大買超，呈現量價齊揚格局，盤面題材股各自發揮，奇鋐（3017）、富世達等兩檔強勢創高，扮演多方領頭羊，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

奇鋐受惠輝達（NVIDIA）GB加單、VR新一代水冷產品量產，加上長短料問題改善，第3季成長動能較先前預期更加明朗，法人預估，營收可望季增近15%，生產效率改善有利毛利率上修。法人分析，奇鋐2026年伺服器與網通營收可望翻倍成長，主要身為輝達GPU與CPU水冷板公版設計廠商，在Vera Rubin系列Group A水冷板供貨比重達30%以上，Group C區域於四大雲端服務供應商（CSP）供貨比重則約五成。

法人指出，富世達下半年手機業務隨陸系客戶三折機種積極備貨，產品平均單價可較前一代維持，蘋果加入亦有利整體折疊機滲透率進一步提升。

在快接頭（QD）方面，法人預期，除輝達VR平台自下半年開始放量，A客戶及G客戶ASIC QD產品可陸續批量出貨，整體下半年出貨動能將明顯著大於上半年。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

富世達 奇鋐 輝達

延伸閱讀

鴻海、技嘉 權證四檔財運佳

全民權證／雙鴻 聚焦價外10%

長榮、陽明 權證認購拉風

日電貿、威剛 權證四檔聚焦

相關新聞

TISA 台股基金規模逾70億

TISA基金開辦逾一年，低成本投資優勢逐漸受到市場關注，台股基金產品線也持續擴充。截至今年7月底，市場上TISA台股基金累計達28檔，儘管7月經歷劇烈震盪，但整體規模首度突破70億元，成長至71.61億元，持續增胖中。隨著定期定額及長期資金持續投入，TISA逐步成為投資人布局台股、累積資產的另一項選擇。

持股科技雙雄 ETF 靚

AI晶片龍頭輝達、全球資安領導廠商CrowdStrike最新一季財報表現亮眼，帶動相關持股比重高的海外科技主動ETF績效。主動安聯美國科技（00402A）、主動台新龍頭成長（00986A）以及主動群益美國增長（00997A）等三檔同時持有兩家股票的ETF受矚目。

大立光概念 ETF 春風得意

台股在光通訊類股帶動下續漲，全球光學鏡頭龍頭大立光（3008），昨（27）日股價再度強勢漲停，飆上6,915元歷史新天價，帶動持有大立光的台股ETF績效表現亮眼。

電力基建 ETF 有錢途

隨AI資料中心加速擴建，全球用電需求快速攀升，市場投資焦點延伸至電力基礎建設。近期美國前眾議院議長裴洛西最新交易紀錄更顯示，其家族資金首度布局獨立電力生產商，顯示聚焦AI背後龐大的能源需求衍伸的商機前景亮眼。

主動式台股商品 馬力強

台股7月底拉回波段低位後，8月起強勁反彈，加權指數反彈6.62%，逾半數台股ETF也同步反攻。其中，有25檔台股ETF反彈幅度逾一成。漲幅前十強的台股ETF績效皆逾16%，又以主動式台股ETF占七席最多，成為反彈急先鋒。

美股基金+新興債 攻守兼備

近期AI科技股進入估值修正，產業集中度較高的台股也劇烈震盪，滿手台股基金的投資人開始面臨資產配置考驗。法人認為，若仍以資產增值為主，可配置美股基金；若希望降低波動，則可搭配新興市場債或美國公債基金，建立更抗震的投資組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。