期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期國際匯市再度進入敏感期，美元指數25日回落至98.8附近，表面上看來只是主要貨幣的小幅波動，但背後真正牽動資金方向，其實是市場正在重新評估美國、日本與歐洲接下來的利率政策。

過去一段時間美元之所以強勢，很大程度來自美國的高利率環境。當美國利率與公債殖利率高於其他主要經濟體，美元資產的收益相對具有吸引力。不過近期情況開始出現變化，市場預估聯準會9月升息1碼的機率，由一個月前約55%降至40%左右，當市場不再篤定美國還會持續升息，支撐美元的重要力量也隨之減弱。

如果美國暫緩升息，日本與歐洲卻繼續提高利率，美國與其他國家的利差就會縮小，持有美元的相對吸引力也可能下降，反之，如果美國通膨再度升溫，迫使市場重新押注聯準會升息，美元仍有重新轉強的可能。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

（台新期貨提供、記者周克威整理）

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