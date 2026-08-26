期貨商論壇／群創期 區間震盪

群創（3481）第2季營收季減4.4%、年增13.2%，主要受非顯示器及車用業務表現不如預期影響，然消費性面板表現亮眼，受惠於世足賽事帶動電視面板拉貨，加上零組件漲價使筆電品牌廠提前備貨，單季稅後淨利45.3億元，季增178.1%，每股純益（EPS）為0.57元。

展望全年，記憶體等零組件價格上揚對面板本業帶來的壓力，群創將營運轉型與成長動能聚焦於非顯示器領域。車用業務受惠於Pioneer併表效益，預期仍可帶來顯著營收貢獻；在備受矚目的半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）布局上，下半年可望實現月產能6,000萬顆並穩定貢獻營收。

整體而言，雖然面板業供需仍在調整，但群創透過資產活化認列處分利益、併表綜效及跨足半導體封裝等多元布局，中長線營運結構將持續改善並邁向轉型軌道。

群創期貨自2026年6月底創歷史新高後，轉為高檔震盪整理，並於7月中跌破整理區間下緣及短中期均線，盤勢轉弱並展開修正走勢，近期回測前波低點獲得支撐，隨後轉為橫盤整理，短線缺乏明確方向，建議投資人先暫以區間震盪格局看待群創期貨後市發展，待後續出現明確突破訊號後再行布局。（國票期貨提供、記者周克威整理）

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