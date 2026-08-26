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台指期 短線偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股昨（26）日開低走高，終場收45,832點，上漲663點；台指期同步勁揚979點、至46,011點，正價差為178.38點。期貨商表示，目前台指期重新站回所有均線之上，加上重要支撐月線持續走升，預期短線震盪整理後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少538口至6,032口，其中外資淨空單減少1,726口至83,654口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加3,393口至7,567口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選方面，買權賣權增量相去不遠，目前選擇權多空仍無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股波動率仍屬走低態勢，目前在輪漲結構下，短線的拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，早盤一度遭遇亂流，翻黑跌破45,000點關卡，隨後一路走高，多方攻勢強勁，終場指數以紅K棒留下影線作收。目前指數重新站回所有均線之上，加上重要支撐月線持續向上走升，底部支撐逐步墊高，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在44,800點，賣權最大OI落在40,200點，外資台指期買權淨金額-2.93億元、賣權淨金額0.4億元。

整體來看，大盤在量能回升與主流題材領攻下，盤面結構轉趨紮實，逐步走出先前的震盪陰霾。操作上，建議順應資金動向，聚焦具實質營運題材與營收動能的強勢族群，維持穩健偏多操作。

台指期 短線 台股

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