PCE數據出爐 台指期夜盤上半場多空豬羊變色

台指期夜盤26日開盤時，受美股電子盤於盤下遊走影響，以46,002點、一跌1點開出後，震盪擴大，雖一度翻紅，但隨後再次翻紅上漲，最高來到46,142點、上漲139點，不過，在晚間20點30分過後，美國最新公布7月個人消費支出（PCE）符合市場預期，但卻引發行情急殺、由紅翻黑，呈破底走勢，截至晚間約21點，指數來到約45,903點、下跌100點。

26日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分過後，聯準會最關注的PEC數據，雖7月核心PCE年增3.3%、月增0.2%，均符合預期，市場以核心通膨依然高於2%目標，後續利率路徑仍存分歧中，儘管WTI、布蘭特原油價格一度下跌約逾2%，但隨那斯達克電子盤下跌百點，美元、美國10年期公債殖利率小幅上揚，且市場觀望27日凌晨4點將登場的輝達（NVIDIA）財報，多空難互越雷池一步下，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,417元、下跌7元附近遊走，電子期下跌0.26%，半導體期上漲0.12%，中型100期貨指數上漲0.17%。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股開低走高，延續前一日尾盤漲勢，成交金額放大，呈緩步擴量上攻格局，突破短期均線44,500~45,500點糾結區，日KD指標在50附近交叉向上，短多醞釀轉強，27日凌晨輝達財報或將是確認台股短多轉強與否的關鍵外，接下來成交金額能否擴大達20日均量水準，做為短多續攻與否的重要參考指標。