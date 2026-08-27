全民權證／雙鴻 聚焦價外10%

雙鴻（3324）第3季可望受惠NVIDIA GB系列追加訂單及水冷產品出貨增加，隨客戶下半年拉貨轉強，相關出貨可望擴大，DIMM水冷板也開始導入，推動水冷應用由GPU、CPU延伸至記憶體，帶動下半年優於上半年。

ASIC散熱將成另一重要營收成長來源，相關產品預計第3季量產，受惠客製化程度高、單Tray產值與毛利率較佳，有助改善產品組合。展望2027年，成長重心由GB系列延伸至ASIC及機櫃層級（Rack-level）液冷，AWS ASIC散熱訂單、機櫃分歧管（Rack Manifold）及記憶體水冷新品可望接棒，中長期成長動能穩健。權證券商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，建議利用價外10%以內、有效天期90天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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