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全民權證／智邦 二檔錢景亮

經濟日報／ 記者周克威整理

智邦（2345）受惠於AI基礎建設擴張，帶動算力與高速網路需求持續成長，800G乙太網路升級潮與北美CSP第三代運算加速ASIC模組與伺服器為今年營運成長主力。

展望第3季營運，北美電商CSP客戶AI伺服器進入第三代運算加速ASIC量產期，由於算力需求上揚，AI基礎建設持續擴張，推動ASIC加速器模組及L10伺服器出貨增長，加上進入傳統Switch營運旺季，Agentic AI對高速網路頻寬需求大增，推升800G乙太網路交換器出貨，推動營運向上，市場估今年營收年增50.1%，稅後純益年增67.4%，EPS上看78.5元。權證券商建議，看好智邦後市的投資人，可布局價內外10%以內、可操作天期100天以上商品。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智邦 算力 伺服器

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