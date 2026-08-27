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南亞科、華邦電 權證動能強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI需求強勁，重塑全球半導體產業結構，記憶體在缺貨效應下，報價持續走揚，市場看好南亞科（2408）、華邦電等台廠營運；權證券商建議，可利用券商造市積極的相關權證，參與個股行情。

南亞科第2季營收季增68%，毛利率79.5%，稅後純益501.9億元、季增93%，每股純益（EPS）14.66元，創下歷史單季新高。第3季DRAM持續供不應求，市場估全季營收944.2億元、季增14.4%，毛利率上揚至81.1%，在業外無重大一次性影響下，稅後純益580.1億元、季增15.6%，EPS為16.8元，有望續創歷史新高，預估全年EPS為55.9元。

南亞科今年資本支出調升至697億元，明年則將大幅提升至2,000億元。在資本支出積極下，也將透過提高長約占比降低營運風險，輝達、Google、微軟、英特爾和超微皆為其客戶，目前長約占比已達50%，涵蓋單季至多年期的合約。

華邦電受惠記憶體報價上漲，第2季營收季增56.4%，CMS占營收比重53%、Flash占比33% 、Logic占13%，其中CMS營收季增78.2%，成長最明顯，毛利率為66.25%，EPS為5.4元。

由於AI的發展重視效能、算力及大容量，記憶體市場供需出現結構性改變，進入第3季，DRAM與Flash的價格仍維持上行趨勢，毛利率也持續向上，且除AI伺服器需求外，交換器及Edge AI應用亦帶動NOR Flash與SLC NAND需求持續成長，華邦電憑藉NOR Flash全球市占率第一及SLC NAND擴產，可望持續受惠，市場估全年EPS 為24.8元。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期200天以上的權證介入。

華邦電 南亞科 權證

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