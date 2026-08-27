聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、技嘉 權證四檔財運佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI相關訂單已看到2027~2028年，法人預期鴻海（2317）、技嘉等主要ODM廠第4季Vera Rubin機櫃將可量產，下半年營收可望逐季向上；權證發行商表示，可挑選相關認購權證短線操作。

鴻海規劃Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季放量出貨，將成為2027年主力產品，預期集團在全球AI伺服器市占率朝50％目標邁進。

鴻海GPU AI伺服器以美系CSP為主，第4季將有新型雲端客戶開始貢獻。法人預期鴻海VR200整體市占率達40%以上，部分客戶超過50%；預估Vera Rubin約45,000櫃以上。鴻海2027年將增加美系CSP AI ASIC伺服器機櫃供應。

技嘉受惠規模經濟向上，第2季營收1,442億元，季增37%，年增41%；毛利率季減2.4個百分點至9.6%，稅後純益66.1億元，季增25%，年增117%；每股純益（EPS）9.86元。

技嘉主要Neo Cloud客戶覆蓋廣泛，且客戶需求維持上升趨勢；下一世代Rubin平台已進行準備，可配合客戶需求出貨。

隨著全球CSP提高資本支出，AI基建不斷擴大，以及輝達持續推出Rubin、Rubin Ultra等新品，預估未來AI伺服器比重持續提升。估技嘉今、明年AI伺服器比重持續上升至90.9%、91.5%，占整體營收比重為67%、72%，成長86%及37%，帶動整體伺服器年增78%與36%，為未來營收主要成長來源。技嘉專業RTX Spark產品在明年第1季推出，可望挹注營收及獲利。

權證發行商建議，看好鴻海、技嘉後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。

鴻海 技嘉 財運 權證

延伸閱讀

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

鴻海砸17億元美國購地買廠 估擴AI製造規模

技嘉受惠NeoCloud客戶需求強勁 規模經濟效應浮現

CSP 自研 AI 晶片帶旺 ASIC 伺服器 鴻海等四大台廠受惠

相關新聞

鴻海、技嘉 權證四檔財運佳

AI相關訂單已看到2027~2028年，法人預期鴻海（2317）、技嘉等主要ODM廠第4季Vera Rubin機櫃將可量產，下半年營收可望逐季向上；權證發行商表示，可挑選相關認購權證短線操作。

南亞科、華邦電 權證動能強

AI需求強勁，重塑全球半導體產業結構，記憶體在缺貨效應下，報價持續走揚，市場看好南亞科（2408）、華邦電等台廠營運；權證券商建議，可利用券商造市積極的相關權證，參與個股行情。

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）新一代旗艦晶片即將推出，有利抵銷手機市場逆風，並再度上修ASIC市場規模及市占率目標，法人預期未來AI ASIC產業大者恆大趨勢，有利聯發科營運。

全民權證／雙鴻 聚焦價外10%

雙鴻（3324）第3季可望受惠NVIDIA GB系列追加訂單及水冷產品出貨增加，隨客戶下半年拉貨轉強，相關出貨可望擴大，DIMM水冷板也開始導入，推動水冷應用由GPU、CPU延伸至記憶體，帶動下半年優於上半年。

全民權證／智邦 二檔錢景亮

智邦（2345）受惠於AI基礎建設擴張，帶動算力與高速網路需求持續成長，800G乙太網路升級潮與北美CSP第三代運算加速ASIC模組與伺服器為今年營運成長主力。

最牛一輪／奇鋐看旺 兆豐5C 叫好

奇鋐（3017）隨著Vera Rubin液冷散熱與機殼產品開始出貨，加上Rack Manifold新增產能陸續開出，奇鋐在Vera Rubin平台的Rack Manifold供應比重將明顯提升，預期第3、4季營收皆可望呈現雙位數季增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。