鴻海、技嘉 權證四檔財運佳

AI相關訂單已看到2027~2028年，法人預期鴻海（2317）、技嘉等主要ODM廠第4季Vera Rubin機櫃將可量產，下半年營收可望逐季向上；權證發行商表示，可挑選相關認購權證短線操作。

鴻海規劃Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季放量出貨，將成為2027年主力產品，預期集團在全球AI伺服器市占率朝50％目標邁進。

鴻海GPU AI伺服器以美系CSP為主，第4季將有新型雲端客戶開始貢獻。法人預期鴻海VR200整體市占率達40%以上，部分客戶超過50%；預估Vera Rubin約45,000櫃以上。鴻海2027年將增加美系CSP AI ASIC伺服器機櫃供應。

技嘉受惠規模經濟向上，第2季營收1,442億元，季增37%，年增41%；毛利率季減2.4個百分點至9.6%，稅後純益66.1億元，季增25%，年增117%；每股純益（EPS）9.86元。

技嘉主要Neo Cloud客戶覆蓋廣泛，且客戶需求維持上升趨勢；下一世代Rubin平台已進行準備，可配合客戶需求出貨。

隨著全球CSP提高資本支出，AI基建不斷擴大，以及輝達持續推出Rubin、Rubin Ultra等新品，預估未來AI伺服器比重持續提升。估技嘉今、明年AI伺服器比重持續上升至90.9%、91.5%，占整體營收比重為67%、72%，成長86%及37%，帶動整體伺服器年增78%與36%，為未來營收主要成長來源。技嘉專業RTX Spark產品在明年第1季推出，可望挹注營收及獲利。

權證發行商建議，看好鴻海、技嘉後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。